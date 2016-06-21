Ижевск, 22 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли изменения в бюджет текущего года. Как отметил министр финансов республики Станислав Евдокимов, изменения связаны с ожидаемым дополнительным поступлением неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

tradelife.ru Рубль

Доходная часть выросла на 2,453 млрд рублей, из которых 1,967 млрд — безвозмездные поступления в бюджет республики.

Расходы увеличились на 2,817 млрд рублей. При этом 50% указанных средств направят в дорожную отрасль. В частности, 1,4 млрд рублей получит министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии за счет поступлений из федерального бюджета и акцизов на нефтепродукты. На модернизацию инфраструктуры общего образования направят 413,8 млн рублей, 166,8 млн рублей — на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также на 20 млн увеличено финансирование программы «Молодежная квартира», за счет чего еще 90 семей смогут улучшить жилищные условия.

С учетом внесенных изменений, доходы бюджета Удмуртии в текущем году составят 59,397 млрд рублей, расходы — 63,697 млрд рублей. Объем дефицита бюджета прогнозируется в размере 4,3 млрд рублей или 6,7% от расходной части.