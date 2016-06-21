Париж, 21 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Профсоюзы пилотов Air France отменили четырехдневную забастовку, запланированную на 24−27 июня после достижения соглашения с авиакомпанией об условиях труда, передает ABC News.

corporate.airfrance.com Airbus А380 авиакомпании Air France

Три ассоциации заявили 21 июня, что руководство Air France согласилось приостановить меры, которые привели бы к сокращению заработной платы и увольнению части персонала.

При этом левое крыло профсоюза CGT отказывается изменить запланированный на 23 июня марш в Париже на статическое собрание, как это было предложено полицией.

Правительство Франции предупреждает, что акции протеста могут быть запрещены из-за повторяющихся столкновений демонстрантов с полицией.