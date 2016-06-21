Кишинёв, 21 июня, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Новым руководителем общественной телерадиокомпании Гагаузии («Телерадио Гагаузии» — GRT) избран Владимир Кыльчик, ранее занимавший должность замначальника управления экономического развития Гагаузии. Как сообщило издание Gagauz Media, такое решение было принято Наблюдательным советом (НС) общественной компании.

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«Исполняющему обязанности председателя GRT дали три дня, чтобы передать документы новому руководителю. Также в течение трех дней НС заключит контракт с Владимиром Кыльчиком», — сообщил член Наблюдательного совета Денис Пынтя.

Издание Budjak Online в свою очередь сообщило, что Кыльчик связан с башканом Ириной Влах некровным родством, приходясь ей крестником. Издание также считает, что близкое к башкану новое руководство GRT может стать важным фактором на приближающихся выборах в Народное собрание автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг руководства GRT длился около полутора лет. Наблюдательный совет «Телерадио Гагаузии» неоднократно отправлял в отставку прежнего руковожителя Анну Харламенко, однако суд неизменно восстанавливал ее в должности.

Харламенко является сестрой экс-мэра Комрата, а ныне депутата парламента Молдавии от Демпартии Николая Дудогло, являющегося политическим оппонентом нынешнего руководства автономии.

1 марта 2016 года Анна Харламенко ушла в отставку с занимаемой должности. Она заявила, что уходит ради сохранения коллектива компании, который «стал объектом давления» со стороны тех, кто уже на протяжении долгого времени добивается ее отставки. Харламенко добавила, что конфликт вокруг GRT является политическим, и к нему причастно нынешнее руководство автономии, в том числе башкан Ирина Влах и спикер Народного собрания Дмитрий Константинов. По словам Харламенко, общественному телеканалу хотят «закрыть рот» и поставить под политический контроль.

Позже Анна Харламенко получила должность в аппарате СНГ в Москве по квоте Молдавии.