Мехико, 21 июня, 2016, 23:51 — ИА Регнум.



news.day.az Разбитая камера

За несколько последних дней в Мексике убито два журналиста. Самира Эстер Баутиста была убита в собственной машине, в штате Тамаулипас. В конце минувшей недели в штате Оахака был застрелен журналист Элидо Рамос Сарате во время столкновений представителей профсоюзов учителей с полицией. Как сообщает ТАСС, местное журналистское сообщество резко осудило это «трусливое преступление» и потребовало от властей улучшить ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Напомним, что в феврале 2016 года в мексиканском штате Пуэбла было найдено тело журналистки Анабель Флорес, похищенной в Веракрусе. В этом штате убито уже 17 сотрудников СМИ. Анабель Флорес силой вывезли из дома вооруженные люди, одетые в форму. Она была матерью двухнедельного младенца и двухлетнего ребенка, сообщает TeleSur.

Более ста журналистов погибли в Мексике за последние пятнадцать лет — такие данные обнародовала Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ), сообщает Prensa Latina. Большинство из них занимались освещением деятельности правоохранительных органов, темами наркоторговли, организованной преступности, политическими вопросами, комментирует мексиканское издание El Universal.

