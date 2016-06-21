Кишинёв, 21 июня, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип выступил с посланием по поводу предстоящего референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Филип заявил, что это будет важное голосование, как для Великобритании, так и для всего ЕС.

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«Выбор граждан — их суверенное право. Но мы, молдаване, должны задуматься об оптимальном решении для ЕС и для наших сограждан в Великобритании, тем более, что у некоторых из них есть британское гражданство. Как с экономической, так и с политической точки зрения наиболее оптимально, чтобы Великобритания осталась в Европейском союзе. Тогда и ЕС останется сильным», — считает Филип.

«Мы хотим, чтобы в будущем Молдавия вступила в Европейский союз, который не может быть по-настоящему полноценным без наших британских друзей. Поэтому я призываю наших граждан поговорить с их британскими друзьями для того, чтобы они проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС» — добавил молдавский премьер.