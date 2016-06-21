Каракас, 21 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Самой несчастной страной мира признана Венесуэла, население которой страдает от рекордных темпов инфляции, сообщает RNS. Список был составлен для ООН экспертами Сетей по выработке решений в области устойчивого развития, и основан на данных об уровне инфляции и безработицы, комментирует Bloomberg. Самой счастливой страной признан Сингапур.

Сан Карлос, Венесуэла

Как еще год назад сообщало ИА REGNUM, «тяжелейший экономический кризис, дефицит самых необходимых продуктов питания, резкий всплеск преступности и падение доверия к правительству страны даже среди тех, кто ранее поддерживал социалистические преобразования, — приметы сегодняшней Венесуэлы

По версии официального Каракаса, США сначала спровоцировали в Венесуэле экономический кризис, а теперь хотят, воспользовавшись тяжелейшей ситуацией в стране, свергнуть Николаса Мадуро и покончить с завоеваниями социализма. Однако, противники Мадуро обвиняют его в том, что именно он несет ответственность за экономический, политический и социальный кризис в Венесуэле, комментирует El Salvador.

