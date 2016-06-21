Симферополь, 21 июня, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Свечи в память о траурной дате — дне начала Великой Отечественной войны — зажгли жители Ялты на набережной города вечером 21 июня. Свечи выложили в виде цифры 75, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM

В акции активно участвовала молодёжь, активисты поискового движения. Правнуки участников войны читали стихи, рассказывали о своих родственниках.

Как всё началось, вспомнил житель Ялты Виль Сарычев. Война застала его в Анапе.

Владислав Осипов ИА REGNUM

«Началась война очень неожиданно. Всё время над нами над городом летала так называемая «рама» — двухфюзеляжный самолёт-разведчик. Ну ничего, тихо сидим, щёлкаем семечки около избы, и вдруг свист такой нарастающий, мы его никогда раньше не слышали. Это он сбросил бомбу. Так мы встали на четвереньки, головами открыли двери от страха и вползли в избу. И вдруг взрыв, видели пламя и дым. Пришли туда и узнали, что это была первая бомба. Ехал какой-то возница, вёз тюки соломы кормить лошадей, и пилот самолёта, очевидно, решил, что это какой-то военный, и атаковал. Пострадали мирные жители — рядом были дома. И вот так началась война», — рассказал ИА REGNUM ветеран Великой Отечественной войны Виль Сарычев. Сам он на фронт попал после военного училища 6 января 1944 года под Кривым Рогом.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Погибших в войне ялтинцы почтили минутой молчания.