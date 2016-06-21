Триполи, 21 июня, 2016, 23:31 — ИА Регнум. На западе Ливии в городе Гарабулли прогремел взрыв на оружейном складе. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

indeliblebluepen.com Взрыв

Сообщается, что на складе вооружения в городе Гарабулли, который контролировала группировка из города Мисрата, прогремел взрыв. По неподтверждённым данным мисратские боевики незадолго до взрыва покинули город, так как местные жители атаковали их.

Взрыв прогремел в тот момент, когда местные вошли на территорию лагеря, в котором ранее были боевики из Мисраты. Точные причины взрыва пока неизвестны.

По предварительным данным в результате взрыва погибели по меньшей мере 25 человек. Более 30 получили ранения.

Гарабулли располагается в 50 км к востоку от Триполи и в 140 км к западу от Мисраты.