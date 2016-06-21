Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Торжественно-траурные митинги, автопробеги по местам боевой славы, военно-исторические реконструкции, церемония захоронения, а также акция «Свеча памяти», посвященные 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут в Ленинградской области в День памяти и скорби. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вечно молодые

Главное мероприятие пройдет 22 июня в 11:00 у мемориала «Журавль» в Гатчинском районе. Там состоится траурный митинг в память о защитниках Отечества. В рамках церемонии будут захоронены останки воинов Красной Армии, погибших в годы войны. Имена троих бойцов установлены, их медальоны и личные вещи передадут родственникам, приехавшим для участия в захоронении. В мероприятии планируется участие губернатора Александра Дрозденко.

В Сосновом Бору в 23:30 21 июня состоится реконструкция отражения первого налета вражеской авиации в ночь на 22 июня 1941 года. В 23.50 пройдет минута молчания и возложение свечей памяти к зенитным орудиям.

В 4:00 22 июня начнется траурный митинг в поселке Лебяжье Ломоносовского района. В Тихвине траурные мероприятия начнутся 22 июня в 10:00 с церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Звезда» на площади Свободы. В 10.15 стартует шествие колонн от площади Свободы до братского кладбища, где в 11:00 пройдет митинг и церемония возложения цветов и венков.

В 12:00 из Выборга стартует памятный поход на Транзундский рейд по маршруту через поселок Советский и город Высоцк. Шествие по улицам города под названием «Детский Марш Мира» по проспекту Ленина и Комсомольской улице состоится в Подпорожье.

В Гатчине в 12:00 пройдет молодежная акция «Журавли нашей памяти». В 11.:00 у стелы «Луга — Город воинской славы» в Лужском районе начнется акция «Свеча памяти». Во Всеволожске в парке на Колтушском шоссе в 15:00 стартует акция «Голубь мира».

Торжественно-траурный митинг в 10:00 пройдет у братского захоронения в Лодейном Поле. В 11:00 митинги состоятся в сквере «Славы» Волхова, у мемориала «Памяти павших» в Киришах и мемориала «Северная окраина» в Сланцах, у братских захоронений в Кировске и Подпорожье. В 12:00 стартуют митинги у мемориала «Роща Пятисот» в Кингисеппе и у памятника Воину-освободителю в Тосно.

В 11:00 пройдет торжественно-траурный митинг и возложение цветов к братским могилам в городах Бокситогорск и Приозерск. На мемориальном кладбище в городе Новая Ладога церемония возложения цветов на братские могилы состоится в 12:00.