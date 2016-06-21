Ла-Пас, 21 июня, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Скульпторы из трех стран собрались в боливийском департаменте Оруро. Цель встречи — создание творений из камня, вдохновишись энергией камней Андского Креста или Чакана. Художественное событие, которое завершится 26 июня, совпадает с зимним Солнцестоянием в Боливии. Во встрече скульпторов примут участие представители Аргентины, Парагвая и принимающей страны, сообщает Prensa Latina

ytimg.com Андский Крест или Чакана

Чакана (Chacana) — так называется самый древний и самый важный символ Андской культуры. Чаканы с тремя ступенями в каждой своей четверти, называют инкскими, с другим количеством ступеней — андскими. Европейцы для облегчения христианизации инков ещё от времён Франсиско Писаро назвали чакану крестом.

Верхняя, светлая половина чаканы является символом Матери-Земли. В случае монументального исполнения, при установке, её ориентировали так, чтобы 21 июня (в день летнего солнецестояния) на восходе солнца тень ложилась точно в подножие, образуя с символом Матери-Земли полную фигуру чаканы. Такие, своего рода «действующие» чаканы, до сих пор можно видеть в Перу, в Храме Трёх Оконили в Храме Солнца. Светлый и тёмный оттенки верхней и нижней половин инкской чаканы символизируют дуализм— двойственность мира, а круг обозначает пуп или центр мира, жизни и вообще Вселенной. Отметим, что Андские чаканы встречаются реже.

Отметим, что город Оруро находится на высоте 3710 м над уровнем моря. С населением около 210 тысяч человек он занимает шестое место в Боливии. в Оруро сохранены элементы доколумбовской религии индейцев региона.