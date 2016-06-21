Великий Новгород, 21 июня, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 21 июня, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырёх местных жителей, которые признаны виновными в распространении наркотиков в крупном и особо крупном размерах в составе организованной преступной группы. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, группа наркодилеров действовала в конце 2013 года — начале 2014 года.

ktk.kz Наклейка на стекле в автобусе.

Согласно распределённым ролям, злоумышленники приобретали у одного местного жителя находящиеся под запретом курительные смеси («спайс»), которые впоследствии хранили и сбывали на территории Великого Новгорода за 300 — 500 рублей за грамм. Всего злоумышленники сбыли более 73 граммов «спайса», от продажи которого получили около 25 тыс. рублей.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали, при этом тот, кто сбывал им наркотик, ранее заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и был осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима.

Оставшимся четверым участникам преступной группы назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 11,5 до 16 лет в исправительной колонии строгого режима.