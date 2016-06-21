Чебоксары, 21 июня, 2016, 23:04 — ИА Регнум. В Чувашии в результате столкновения двух фур на федеральную трассу разлилось 400 литров дизельного топлива. В аварии никто не пострадал, последствия происшествия устранены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

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Авария произошла сегодня, 21 июня, около 17:10 часов в Чебоксарском районе на 659 км федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа». По предварительным данным, 42-летний водитель «КамАЗа» не учел боковой интервал и совершил касательное столкновение с «Мерседесом». По данным ведомства, в ДТП никто пострадал. В результате аварии был повреждён топливный бак иномарки, на проезжую часть вылилось 400 литров дизельного топлива.

Сотрудниками ГИБДД организовано регулирование дорожного движения на данном участке, спасателями устранены последствия происшествия. В настоящее время движение по федеральной трассе восстановлено.

По данным Госавтоинспекции Чувашии, в январе-мае в республике по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число ДТП сократилось на 11,5% (с 573 до 507), погибших в них людей — на 11,3% (с 71 до 63), раненых — на 19,3% (с 806 до 651). На 28,9% (с 90 до 64) сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей, по их вине погиблои10 человек.