Вашингтон, 21 июня, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Координатор санкционной политики государственного департамента США Дэниел Фрид вновь повторил мантру всех западных политиков о том, что санкции против России будут сняты только после выполнения Минских соглашений. Об этом дипломат заявил сегодня, 21 июня, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных отношений (CSIS).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мяч

«Мы вводим санкции для политического решения, в частности, для реализации минских соглашений… Мы снимем санкции, как только минские соглашения будут выполнены», — сказал Фрид.

Также представитель Госдепа поделился своим мнением на счет того, как антироссйские санкции влияют на США.

«Если реформы на Украине будут проводиться, и ее экономика будет расти, и если США оставят в силе санкции, которые сохранят давление на российскую экономику, в таком случае мы можем оказаться в более благоприятной ситуации, чем возможно та, о которой можно было бы подумать», — отметил Фрид.

Стоит отметить, что экономика Украины падает третий год подряд и перспектив замедления этого падения, не говоря уже о росте, не просматривается.

Также Фрид приветствовал желание Евросоюза снова продлить санкции против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выполнять Минские соглашения могут только народные республики Донбасса и Украина. При этом ДНР и ЛНР свои обязательства уже выполнили, и очередь за Украиной. Но Киев совершенно не собирается выполнять Минские соглашения.