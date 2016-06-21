Брюссель, 21 июня, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что британский народ «причинит себе вред», если проголосует за выход Великобритании из состава Евросоюза, передает Daily Mail.

Цитата из м/ф «Алиса в зазеркалье.».Ефрем Пружанский . 1982. СССР Сначала нужно забинтовать палец, а потом пойдет кровь

Выступая на бизнес-конференции в Греции, Юнкер назвал референдум 23 июня «самым большим решением поколения» в Великобритании. Он полагает, что европейские страны станут более сильными и процветающими, если будут держаться вместе.

«Слишком часто мы считаем за данность то, что мы построили — мир между странами, которые знали только войну, свободу, которая гарантируется верховенством закона, благополучие, которое построено в самом большом внутреннем рынке планеты, и образ жизни, являющийся предметом зависти для всего мира», — добавил глава Еврокомиссии.

Юнкер отметил, что британцы сыграли ключевую роль в создании всего вышеперечисленного, и выход Британии из ЕС «поставит под угрозу все это».