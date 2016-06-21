Вашингтон, 21 июня, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня, 21 июня, отправится на Украину, а затем приедет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госдепа США.

topwar.ru Виктория Нуланд с участниками государственного переворота на Украине. Киев, 6 февраля 2014 года

Сообщается, что помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд отправится в Киев, где она встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов.

Из Киева Нуланд направится в Москву, где встретится с высокопоставленными российскими официальными лицами для обсуждения ситуации в Донбассе.

С какими именно официальными лицами Нуланд будет встречаться в Москве не уточняется. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Владимира Путина в графике нет встречи с Нуланд.