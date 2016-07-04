Лима, 21 июня, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама по телефону поздравил победителя президентских выборов в Перу правого политика Педро Пабло Кучински. Обама отметил, что народ Перу в очередной раз подтвердил свою приверженность демократическим ценностям, И это «показали ход и итоги избирательной компании», сообщает La Radio Del Sur.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

В телефонном разговоре Барак Обама и Педро Пабло Кучински также отметили, что будут развивать и далее тесные отношения между США и Перу. А также, «работать вместе, чтобы способствовать всестороннему росту».

Обе стороны подтвердили «приверженность расширению экономических связей в рамках Соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве». И выразили уверенность, что форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 19 — 20 ноября в Лиме, даст новые возможности для диалога между США и Перу, комментирует P21. Напомним, что правый политик Педро Пабло Кучински в тяжелой предвыборной схватке буквально вырвал президентский пост у своей соперницы, тоже правого политика, Кейко Фухимори. Разрыв между кандидатами минимален и составляет 0, 24 процента голосов. Не малую роль в победе Кучински сыграли и голоса левых сил. Практически, сразу после второго тура получившая по итогам третье место кандидат от левых сил Вероника Мендоса призвала своих сторонников отдать голоса Педро Пабло Кучински, чтобы не допустить возвращения во власть семьи Фухимори.

Педро Пабло Кучински в ходе предвыборной компании обещал в случае прихода к власти создать «правительство широкой базы» и привлечь туда представителей левых сил. Сдержит ли он предвыборное обещание станет понятно в ближайшее время.



