Москва, 22 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Москве в рамках акции «Линия памяти» на Крымской набережной москвичи зажгли 1418 свечей в память о днях и жертвах Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память о начале Великой Отечественной Войны на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Число свечей символизирует количество дней войны. К каждой из них приставлен хранитель огня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Главная свеча памяти была зажжена с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Богоявленском кафедральном соборе .

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи в память о начале Великой Отечественной Войны на Крымской набережной

Напомним, международная акция памяти проходит в восьмой раз. В ночь с 21 на 22 июня в Москве прошла еще акция «Вахта памяти. Вечный огонь» на Болотной площади. Также памятные мероприятия проходят в парках, культурных центрах, театрах, библиотеках и музеях столицы.