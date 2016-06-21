Ереван, 21 июня, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге 20 июня была логическим продолжением состоявшейся в Вене в мае текущего года встречи, в ходе которой была достигнуты важные договоренности, сказал журналистам министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян по итогам встречи президентов.

Эдвард Налбандян

«Согласно этим договоренностям, должны были быть созданы условия для возобновления переговорного процесса. В Вене на уровне глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ было сделано заявление, в котором были отражены договоренности и обязательства, которые взяли на себя стороны: в первую очередь, урегулирование исключительно мирным путем, а также уважение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994−95 гг. Важность этого особо подчеркнули главы МИД стран-сопредседателей, подчеркнули также создание механизмов по расследованию инцидентов, которыми будут фиксироваться инциденты как на армяно-азербайджанской границе, так и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, а также была речь о расширении возможностей команды ОБСЕ», — отметил министр.

Налбандян напомнил, что после этого состоялись встречи глав МИД в Брюсселе и Париже, на которых страны-сопредседатели представили свои предложения: там речь шла, в основном, о двух предложениях — создание механизмов расследования и расширение проводящей мониторинг команды постпреда ОБСЕ.

«Армянская сторона работает с сопредседателями в этих двух направлениях. К сожалению, можем сказать, что Азербайджан до сегодняшнего дня не проявлял конструктивного подхода по этому вопросу. Они в Комиссии по вопросам финансирования и бюджетирования ОБСЕ воспрепятствовали финансированию расширения наблюдательской группы постпреда. А сегодня на встрече на уровне президентов еще раз было подтверждено, что группа должна быть расширена, и об этом отмечено также в совместном заявлении президентов», — отметил Налбандян.

Тем не менее, проблема остается на уровне реализации этих механизмов, так как о них говорилось не в первый раз. О создании подобных механизмов стороны на уровне президентов договаривались как минимум два раза еще в Сочи в 2011−12 гг. В результате случалось то же самое: Азербайджан каждый раз пытался сделать шаг назад. «Кроме этого, в период между встречами в Вене и Санкт-Петербурге азербайджанская сторона выступала, не сказал бы, что с конструктивными, заявлениями. Также, вчера и в дни проведения саммитов Азербайджан проводил широкомасштабные военные учения с участием 25 тысяч солдат, тяжелой артиллерии и вооружения. Не думаю, что это конструктивный подход накануне и в ходе подобного саммита», — отметил Налбандян.

По его словам, встреча в Санкт-Петербурге была довольно полезной. «С некоторой осторожностью, однако, могу сказать, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Президенты пришли к взаимопониманию по некоторым вопросам, что если по этим вопросам будет договоренность, то возможно будет продвигать переговорный процесс, обеспечивая прогресс в урегулировании конфликта. Об этом говорится также в заявлении, которое было принято по итогам встречи президентов. Достигнута договоренность о продолжении встреч на уровне министров, президентов, а также весь процесс будет проходить в рамках формата Минской группы ОБСЕ. Не случайно, что на заключительном этапе на переговоры были приглашены сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — отметил Налбандян.

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По словам пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, встреча президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге была полезной и обнадеживающей.

«Это была, можно сказать, конструктивная, с некоторыми недостатками, полезная встреча, потому что от этой встречи никто в Армении серьезного, стремительного прогресса не ожидал, учитывая также то обстоятельство, что Алиев накануне выступил с абсурдными заявлениями. И, естественно, господин президент на встрече с Путиным также отметил, что желания одной стороны не достаточно, чтобы мы приблизились к миру. Но, учитывая то обстоятельство, что мы сделали шаг, пусть и маленький шаг, не к возобновлению войны, а к миру, пусть даже временному. Сегодняшняя задача — не обеспечение прогресса, а исключение возобновления войны на линии соприкосновения. В этом смысле встреча в Санкт-Петербурге решила эту задачу или нет? По крайней мере, в нынешней ситуации — да», — отметил Шармазанов.

На вопрос, не является ли регрессом то, что в заявлении, последовавшем за встречей в Санкт-Петербурге, не указано о внедрении механизма расследования нарушений режима прекращения огня, в то время как на встрече в Вене, согласно сообщению, президенты согласились не только увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, но и создать механизмы, расследующие нарушения режима прекращения огня, представитель правящей партии ответил: «Не думаю, что мы сейчас должны говорить об уступках или регрессе. Если вы были внимательны, то армянская сторона отметила, что переговоры будут идти о возобновлении переговоров, и это должно быть продолжением договоренностей в Вене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление.