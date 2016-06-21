Официальный Ереван считает полезной встречу в Санкт-Петербурге по Карабаху
Ереван, 21 июня, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге 20 июня была логическим продолжением состоявшейся в Вене в мае текущего года встречи, в ходе которой была достигнуты важные договоренности, сказал журналистам министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян по итогам встречи президентов.
«Согласно этим договоренностям, должны были быть созданы условия для возобновления переговорного процесса. В Вене на уровне глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ было сделано заявление, в котором были отражены договоренности и обязательства, которые взяли на себя стороны: в первую очередь, урегулирование исключительно мирным путем, а также уважение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994−95 гг. Важность этого особо подчеркнули главы МИД стран-сопредседателей, подчеркнули также создание механизмов по расследованию инцидентов, которыми будут фиксироваться инциденты как на армяно-азербайджанской границе, так и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, а также была речь о расширении возможностей команды ОБСЕ», — отметил министр.
Налбандян напомнил, что после этого состоялись встречи глав МИД в Брюсселе и Париже, на которых страны-сопредседатели представили свои предложения: там речь шла, в основном, о двух предложениях — создание механизмов расследования и расширение проводящей мониторинг команды постпреда ОБСЕ.
«Армянская сторона работает с сопредседателями в этих двух направлениях. К сожалению, можем сказать, что Азербайджан до сегодняшнего дня не проявлял конструктивного подхода по этому вопросу. Они в Комиссии по вопросам финансирования и бюджетирования ОБСЕ воспрепятствовали финансированию расширения наблюдательской группы постпреда. А сегодня на встрече на уровне президентов еще раз было подтверждено, что группа должна быть расширена, и об этом отмечено также в совместном заявлении президентов», — отметил Налбандян.
Тем не менее, проблема остается на уровне реализации этих механизмов, так как о них говорилось не в первый раз. О создании подобных механизмов стороны на уровне президентов договаривались как минимум два раза еще в Сочи в 2011−12 гг. В результате случалось то же самое: Азербайджан каждый раз пытался сделать шаг назад. «Кроме этого, в период между встречами в Вене и Санкт-Петербурге азербайджанская сторона выступала, не сказал бы, что с конструктивными, заявлениями. Также, вчера и в дни проведения саммитов Азербайджан проводил широкомасштабные военные учения с участием 25 тысяч солдат, тяжелой артиллерии и вооружения. Не думаю, что это конструктивный подход накануне и в ходе подобного саммита», — отметил Налбандян.
По его словам, встреча в Санкт-Петербурге была довольно полезной. «С некоторой осторожностью, однако, могу сказать, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Президенты пришли к взаимопониманию по некоторым вопросам, что если по этим вопросам будет договоренность, то возможно будет продвигать переговорный процесс, обеспечивая прогресс в урегулировании конфликта. Об этом говорится также в заявлении, которое было принято по итогам встречи президентов. Достигнута договоренность о продолжении встреч на уровне министров, президентов, а также весь процесс будет проходить в рамках формата Минской группы ОБСЕ. Не случайно, что на заключительном этапе на переговоры были приглашены сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — отметил Налбандян.
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По словам пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, встреча президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге была полезной и обнадеживающей.
«Это была, можно сказать, конструктивная, с некоторыми недостатками, полезная встреча, потому что от этой встречи никто в Армении серьезного, стремительного прогресса не ожидал, учитывая также то обстоятельство, что Алиев накануне выступил с абсурдными заявлениями. И, естественно, господин президент на встрече с Путиным также отметил, что желания одной стороны не достаточно, чтобы мы приблизились к миру. Но, учитывая то обстоятельство, что мы сделали шаг, пусть и маленький шаг, не к возобновлению войны, а к миру, пусть даже временному. Сегодняшняя задача — не обеспечение прогресса, а исключение возобновления войны на линии соприкосновения. В этом смысле встреча в Санкт-Петербурге решила эту задачу или нет? По крайней мере, в нынешней ситуации — да», — отметил Шармазанов.
На вопрос, не является ли регрессом то, что в заявлении, последовавшем за встречей в Санкт-Петербурге, не указано о внедрении механизма расследования нарушений режима прекращения огня, в то время как на встрече в Вене, согласно сообщению, президенты согласились не только увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, но и создать механизмы, расследующие нарушения режима прекращения огня, представитель правящей партии ответил: «Не думаю, что мы сейчас должны говорить об уступках или регрессе. Если вы были внимательны, то армянская сторона отметила, что переговоры будут идти о возобновлении переговоров, и это должно быть продолжением договоренностей в Вене».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление.