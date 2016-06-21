Тюмень, 21 июня, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Руководство Тюменского драматического театра готово научить футболистов российской сборной бить в цель. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил директор театра Сергей Осинцев.

Павел Рубинский. Динамо 60-х

«Если у них не найдётся денег на перелет, мы готовы взять перелет Москва — Тюмень — Москва на себя», — цитирует руководителя театра издание «Вслух.Ру».

По словам директора, актёрам есть что показать. Хотя они получают в тысячу раз меньше денег, чем футболисты, «но они бьют точно в цель». «Мы готовы показать, как работает команда!», — отметил Сергей Осинцев.

В то же время он выразил сомнение в том, что футболисты откликнутся на его предложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла команде Уэльса всухую, со счётом 3:0, и вылетела с Евро-2016. Впрочем, отметим, что для многих поклонников футбола результат был вполне предсказуем.