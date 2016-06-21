Москва, 21 июня, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала победительницей чемпионата России по этому виду спорту. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает «Спорт Экспресс». Состязания проходили в Чебоксарах.

Marco Paköeningrat Елена Исимбаева

34-летняя Исинбаева взяла высотку 4,90 метра. Это стало лучшим результатом сезона. На втором месте Анжелика Сидрова, которая уступила Исинбаевой пять сантиметров. Третья — Ольга Муллина (4,60 метра).

Стоит отметить, что Исинбаева пыталась взять высоту 5,07 метра, чтобы побить собственный мировой рекорд, но не смогла этого сделать. Это третья победа Исинбаевой в национальном первенстве. Ранее она побеждала в чемпионатах 2002 и 2013 годов.

На этом чемпионате России по прыжкам с шестом должны были быть разыграны лицензии для участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Но после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), поезда российских легкоатлетов на Олимпиаду остаётся под вопросом.