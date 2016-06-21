Сан-Сальвадор, 21 июня, 2016, 21:32 — ИА Регнум. XXII заседание Форума Сан-Паулу (FSP), участники которого начинают прибывать сегодня в Сальвадор, будет посвящено проблемам окружающей среды. Для стран Латинской Америки и Карибского бассейна охрана окружающей среды имеет большое значение с учетом изменения климата и экологического дисбаланса. Эта ситуация, по мнению организаторов встречи, углубляет неравенство и сверхэксплуатацию природных ресурсов. Основными жертвами этого становятся малоимущие люди, которые страдают от нехватки питьевой воды, загрязнения окружающей среды и т.п. Выходом является — объединенная борьба против неолиберальной модели развития общества, сообщает Prensa Latina.

openarium.ru Вулкан Льяматепек в Сан-Сальвадоре

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общественный Форум Сан-Паулу была создан в 1990 году, по инициативе Партии Трудящихся Бразилии как континентальный дискуссионный клуб. Целью проведения встреч в рамках Форума Сан-Паулу является обсуждение стратегии и тактики левых сил Латинской Америки и Карибского бассейна.

Двадцать вторая встреча Форума Сан-Паулу пройдёт с 23 по 26 июня в Сан-Сальвадоре. В ней примут участие представители левых сил из Европы, Азии, Африки и США.