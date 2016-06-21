Париж, 21 июня, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Сборная Германии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В заключительном матче группового этапа подопечные Йоахима Лёва со счетом 1−0 обыграли сборную Северной Ирландии. Несмотря на многочисленные атаки, «бундестим» удалось забить лишь один мяч, который оформил нападающий турецкого «Бешикташа» Марио Гомез.

В параллельном матче с таким же счетом украинцы проиграли полякам. По итогам трех туров, первое место в группе заняла Германия, второе-Польша, третье-Словакия. Замыкающая группу Украина еще в до игры с Польшей лишилась шансов на выход в плей-офф.