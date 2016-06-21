Сосновый Бор, Ленинградская область, 21 июня, 2016, 21:08 — ИА Регнум. В Сосновом Бору Ленинградской области машина сбила ребенка и скрылась с места происшествия. Об этом сегодня, 21 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Опасность рядом

ДТП произошло около 19:00 у дома 12 по улице 50 лет Октября. Неустановленный водитель неизвестного транспортного средства сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2008 года рождения. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пострадавшая девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его ищут.