Екатеринбург, 21 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Уральское следственное управление СКР на транспорте организовало доследственную проверку по факту крушения медицинского вертолёта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

presslife.ru Следственный комитет России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге потерпел крушение вертолет «Ми-2» Центра медицины катастроф Свердловской области. При взлёте с территории областной клинической больницы № 1, расположенной на ул. Ясной, 46 авиасудно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост.

По данным спасателей, ранее вертолёт доставил в медицинское учреждение больного из Бисертского городского округа. Авария произошла, когда авиасудно отправлялось в обратный путь, поэтому на борту был только пилот. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарные и оперативная группа спасателей.

Городское издание Е1.Ru сообщает, что вертолёт взлетел на несколько метров, после чего совершил неестественный манёвр, задел хвостом землю и завалился. После этого пошёл дым, а через минуту пилот выключил двигатель и выбрался из машины, говорят очевидцы ЧП.