Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Водитель автобуса маршрута №46 потерял сознание и совершил столкновение с не менее чем восемью автомобилями. Об этом сегодня, 21 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области.

Разбитое стекло

21 июня около 18:00 водитель автобуса №46 попал в ДТП на пересечении улицы Академика Лебедева и улицы Комсомола (в районе дома 3 по улице Академика Лебедева).

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУП «Пассажиравтотранс», по предварительной информации, водитель автобуса потерял управление из-за острой желудочной колики. Он доставлен в лечебное учреждение.

«Водитель перед выходом на линию прошел обязательный медосмотр, отклонений в состоянии здоровья выявлено не было, жалоб с его стороны не поступало», — уточнили в пресс-службе предприятия.

По данным УГИБДД, значительно затруднено движение от Невского проспекта до перекрестка, где произошла авария.

«Я насчитал 13 участников. Автобус протаранил машин 9. Литейный проспект и Литейный мост стоит намертво», — сообщают свидетели аварии в соцсетях.

«Как раз на моих глазах всё и произошло… Водителю стало внезапно плохо, он даже не сигналил. Собирать машины стал перед перекрестком. Потом до пешеходника следующего доехал. Только там уже остановился. От перекрестка с Боткинской сразу инспектор пошёл, а то ли пассажиры, то ли прохожие вызвали скорую», — описывают произошедшее очевидцы.

«Я участник этого ДТП. Водитель автобуса жив, работает реанимация. 10 машин. Вокруг нереальная пробка», — уточняет участник аварии.