Петрозаводск, 21 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца заместителя директора детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Вадима Виноградова. Об этом сегодня, 21 июня, сообщают «Вести».

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Сообщается, что суд избрал для Виноградова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ранее сегодня суд уже арестовал директора ООО «Парк-отел «Сямозеро» Елену Решетову. При этом из-под стражи был освобожден 19-летний инструктор Валерий Круподерщиков.

Напомним, трагедия произошла 18 июня. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоемы был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»). Лагерь «Парк-отель «Сямозеро» закрыт.