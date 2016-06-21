Вашингтон, 21 июня, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Один из самых известных скрипачей XX века Ицхак Перлман и защитник людей с ограниченными возможностями расстроен насмешливым поведением в отношении репортера-инвалида, передает ABC News. На ноябрьских выборах президента Перлман собирается голосовать за Хилари Клинтон.

Юдель Пэн. Слепой со скрипкой. 1926

Музыкант, который в детстве болел полиомиелитом и использует электрический скутер, говорит, что пытается избегать политики, но нынешняя кампания отличается от других.

В ноябре 2015 года Трамп поднял руки вверх и стал ими размахивать, когда заговорил о репортере Серже Ковалески, что было воспринято критиками как издевательство над болеющим атрогрипозом журналистом. Сам миллиардер отрицал, что он дразнил Ковалески.

Перлман назвал жест Трампа «ужасным» и «возмутительным».