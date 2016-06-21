Минск, 21 июня, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 21 июня подписал указ №228, согласно которому «отвязываются» предельные оптовые и торговые надбавки на медицинские товары, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Новый указ вносит изменения в старый — №366 от 11 августа 2005 года «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику». В итоге действующая регрессивная шкала предельных оптовых и торговых надбавок, применяемых при формировании цен на лекарственные средства, медицинские изделия и медицинскую технику, «привязывается» не к доллару США, а к так называемой «базовой величине», которую власти постсоветской республики используют при расчете различных показателей и периодически изменяют.

Новым указом предусмотрено также дифференцированное уменьшение предельных размеров оптовых и торговых надбавок, применяемых при формировании цен на медицинские товары «по мере роста отпускных цен белорусских производителей (расчетных отпускных цен импортеров) на данную продукцию». В частности, предоставляется такая выгодная операция, как возможность реализации медицинских товаров ниже отпускной (расчетной отпускной) цены.

В президентской пресс-службе отметили, что данные меры позволят снизить стоимость лекарственных средств в среднем на 2,1% и тем самым повысить их ценовую доступность для населения, а также увеличить объём реализации белорусских медтоваров «сохранив при этом безубыточную работу торговой сети». Там отметили также, что меры нового указа руковдителя постсоветской республики позволят «исключить необоснованное увеличение доходов аптечной сети при росте курсов иностранных валют на рынке и сократить расходы бюджетных средств при осуществлении государственных закупок».

Указ подписан, но не вступил в силу — это произойдёт с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. О сроках официального опубликования документа президентская пресс-служба не проинформировала.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко уверен, что «кризис в головах», длящийся не первый год, на самом деле не существует и исчезнет, если пролетариат не будет об этом говорить и думать. По его мнению, акцент в осмыслении реальности следует делать не на проблемах Белоруссии, а на «внешних факторах». С таким подходом особенно хорошо справляется госагитпроп постсоветской республики, у которого новости из России, как правило — это криминальные хроники.