Ставрополь, 21 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Ставропольским краем в рамках Петербургского международного экономического форума заключены оглашения на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

В том числе, были подписаны четыре соглашения, нацеленные на развитие аграрного, энергопромышленного секторов экономики региона, а также на развитие туризма в регионе Кавказских Минеральных Вод.

В частности, одно из соглашений касается создания нового тепличного комплекса площадью 20 гектаров в Ставрополе. Второе с международной компанией Schneider Electric нацелено на внедрение технологий «умного города» в жилищно-коммунальном комплексе ряда городов региона.

Оно предусматривает внедрение на Ставрополье мировых технологических практик в области энергосбережения в системах водоснабжения и водоотведения, производства, распределения и передачи энергии, на транспорте и в сфере общественной безопасности. Помимо этого, компания планирует внедрить энергоэффективные проекты для организаций Ставропольского края.

Еще один проект касается проектирования итальянской компанией Zamperla первого в регионе тематического парка развлечений на Кавказских Минеральных Водах. Четвертое соглашение касается формирования Национального аэрозольного кластера с участием предприятий химической промышленности Ставрополья и КЧР.

В кластер войдут 12 предприятий, основными из которых являются ОАО «Арнест» (Ставропольский край) и ООО «Новые технологии» (Ставрополь). Все входящие в кластер предприятия специализируются на производстве товаров бытовой химии и косметических изделий в аэрозольной и полимерной упаковке, а также на производстве сырья, полуфабрикатов и комплектующих для аэрозольной промышленности.

Кроме того, по итогам встреч в рамках форума достигнуты предварительные договорённости о размещении в регионе визового центра Греческой Республики, использования механизмов государственно-частного партнерства для развития сети учреждений здравоохранения в крае. Также «Еврохим» подтвердил намерения дальнейшего развития своей работы в регионе.

Напомним, в рамках форума также был подписано соглашение о безвозмездной передаче 200 га земли конного завода для создания медкластера в регионе Кавказских Минеральных вод, соглашение со ставропольской компанией ООО «Ленд-Юг» о создании объектов медкластера и развитию инфраструктуры.

Заключено соглашение о намерениях с рядом итальянских компаний, которое предполагает участие этих компаний в проектировании, строительстве, оснащении, подборе и обучении персонала.

Также в рамках форума подписано четырехстороннее соглашение о создании производства медицинской и фармакологической продукции в рамках научно-производственного сектора медицинского кластера.