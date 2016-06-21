Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Участники Форума предложили для включения в предвыборную программу партии «Единая Россия» на следующие 5 лет: обеспечить макроэкономическую стабильность; проведение бюджетной политики, предусматривающей сочетание сбалансированности федерального и консолидированного бюджетов с безусловным выполнением всех принятых государством обязательств социального характера и выполнением закрепленных за государством функций; неукоснительное выполнение поручения Президента о том, что сокращение расходов должно осуществляться за счет сокращения издержек и неэффективных расходов; необходимое финансирование институтов развития; кардинальное повышение качества услуг, которые государство оказывает гражданам; внесение изменений в систему ключевых качественных показателей при формировании и реализации государственных программ в привязке к конкретным практическим результатам и жесткий контроль за их выполнением; постепенный переход уже в среднесрочной перспективе к последовательному снижению совокупной налоговой нагрузки и качественному улучшению налогового администрирования; закрепление в законодательстве принципов установления и взимания неналоговых платежей; укрепление финансовой самостоятельности и устойчивости регионов и муниципальных образований, повышение их доходной базы.

er.ru Министр финансов России Антон Силуанов и председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров на форуме «Экономика России: успех страны и благосостояние каждого»

Другие предложения участников Форума снижения и стабилизации уровня инфляции в стране на уровне 4%; снижения зависимости российской экономики от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры; повышения устойчивость и доверие населения к банковской системе путем повышения ее капитализации, стимулирования конкуренции и снижения транзакционных издержек; уменьшения зависимости российской экономики от иностранных валют; повышения доверия населения к национальной валюте; расширения использования рубля в качестве платежного средства в международных расчетах.

В сфере поддержки предпринимательства и инвестиционного климата единороссы считают необходимым:

В части снижения административного давления на бизнес:

В открытом и публичном режиме провести работу по «очистке» нормативной базы от устаревших и дублирующих обязательных требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности, товарам, работам и услугам.

За 5 лет сократить количество проверок, как плановых, так и внеплановых не менее, чем в 2 раза.

Перейти на применение «чек-листов», содержащих короткий исчерпывающий перечень обязательных требований в отношении типовых объектов, преимущественно малого и среднего бизнеса. Перейти от тотальных проверок к «умному контролю», когда количество и глубина проверок прямо зависят от потенциальной опасности бизнеса и его объектов. К предпринимателям, чья деятельность несет минимальные риски, проверяющие вообще ходить не должны!

Законодательно закрепить обязательность предупреждения, а не штрафа, при первом нарушении в случае отсутствия опасных последствий, нанесения ущерба или причинения вреда.

Обеспечить безусловное выполнение поручений Президента Российской Федерации о расширении в Уголовном кодексе и в реальной правоприменительной практике применения наказаний для предпринимателей, не связанных с лишением свободы, декриминализацией отдельных составов преступлений с переводом их в разряд административных правонарушений.

Усилить ответственность правоохранителей за заведомо незаконное возбуждение уголовных дел и незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей.

В целях расширения сбыта для российских производителей, малого и среднего бизнеса на внутреннем и внешних рынках:

Обеспечить фактическое выполнение законодательно предусмотренной для малого бизнеса квоты в госзаказе и заказе компаний с госучастием, предусмотрев ее последовательное увеличение в соответствии с растущими возможностями малого и среднего бизнеса.

Создать «зеленый коридор» для экспортеров, в том числе через развитие структуры и услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, направленных на поддержку и сопровождение по подготовке документов для экспорта и его осуществление.

Повысить доступность для отечественных товаропроизводителей в торговые сети.

Поддержать создание частным бизнесом глобально конкурентоспособной инфраструктуры электронной торговли, в том числе для реализации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки.

Обеспечить поддержку российским высокотехнологичным частным компаниям в расширении присутствия их продукции на мировых и внутреннем рынках.

В части создания новых стимулов и возможностей для развития:

Разработать и утвердить правила подключения малых и средних предприятий к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и соответствующих типовых договоров, а также упростить правила подключения к газовым сетям

Обеспечить поддержку лучших региональных «точек роста» — инновационных кластеров в достижении ими глобальной конкурентоспособности с целью создания новых высокопроизводительных рабочих мест, роста производительности труда и объемов высокотехнологичного экспорта.

Обеспечить для начинающих предпринимателей максимально легкий и удобный доступ в режиме «одного окна» ко всем инструментам поддержки бизнеса, к созданной инфраструктуре.

Реализовать комплексную программу популяризации предпринимательской деятельности — быть предпринимателем должно быть модно и престижно.

Кроме того, единороссы считают необходимым реализовать комплекс мер в сфере человеческого капитала и достойного труда, а именно:

Развивать в соответствии с потребностями экономики систему профессиональной подготовки кадров, предусматривая систему наставничества и дуального обучения.

Исходя из потребностей экономики, способствовать эффективному взаимодействию рынка образовательных услуг и рынка труда, в том числе обеспечивать:

постоянную актуализацию Справочника востребованных и перспективных профессий, внедрение профессиональных стандартов;

корректировку на основе профессиональных стандартов образовательных стандартов и программ;

независимую оценку квалификации работников;

прогнозирование потребностей экономики в квалифицированных кадрах.

Проводить профессиональную ориентацию населения, предусматривая взаимодействие учреждений образования, работодателей, органов служб занятости, использование центров профессиональной ориентации и специализированных информационных ресурсов.

Повышать общественный престиж труда рабочих и инженерных кадров, в том числе через чемпионаты, конкурсы и олимпиады профессионального мастерства.

Стимулировать мобильность трудовых ресурсов, предусматривая информирование населения о возможностях трудоустройства в других регионах страны, специальные программы и мероприятия активной политики содействия занятости, создание условий для развития рынка временного арендного жилья, а также развитие социальной инфраструктуры в моногородах, отдаленных и труднодоступных территориях, территориях Севера.

Разработать и реализовать на федеральном, региональном и корпоративном уровнях комплекс мер по совершенствованию трудовых отношений, включая:

борьбу с неформальной занятостью;

повышение эффективности работы по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате;

с целью реформирования системы надзора в сфере труда осуществить переход от «модели санкций» к «модели соответствий»;

повышение гибкости рынка труда и трудовых отношений в сочетании с неукоснительным соблюдением прав и законных интересов наемных работников;

использовать возможности системы социального партнерства, коллективных договоров и соглашений для повышения уровня гарантий работников в сфере социально-трудовых отношений.

Продолжить работу по поддержке региональных рынков труда, позволяющих работодателям сохранять и повышать квалификацию персонала. Создавать рабочие места для временной занятости, внедрять новые программы поддержки занятости, проводить эту работу с учетом социально-экономической ситуации и приоритетов развития.

Считать приоритетной задачей улучшение условий труда, снижение травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Поддерживать и развивать практику реализации социальных программ, формируемых на принципах партнерства между бизнесом и государством.