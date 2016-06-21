Москва, 21 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Джоном Керри перспективы возобновления межисирийских мирных переговоров в Женеве. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM

Сообщается, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Лавров и Керри обсудили перспективы возобновления межсирйских мирных переговоров в Женеве (Швейцария). Главы внешнеполитических ведомств России и США отметили, что оппонентам законных сирийских властей следует отказаться от порочной практики выдвижения предварительных условий, что противоречит решениями Совета Безопасности ООН.

Напомним, в Женеве прошли два раунда межсирийских мирных переговоров. Заметных результатов они пока не принесли. Даже перемирие между правительственными силами и так называемой вооруженной сирийской оппозицией было достигнуто только под давление России и США.