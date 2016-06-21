Ростов-на-Дону, 21 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В связи с трагедией, которая произошла в минувшие выходные в Карелии, в Ростовской области проверке подвергнутся все детские лагеря. Инспекция нагрянет в 33 стационарных и один палаточный лагеря, которые принимают детей нынешним летом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в управлении по информационной политике региона. Отмечено, что специалисты проверят даже те места отдыха, которые готовятся к открытию. В частности, инспекция затронет саму деятельность лагерей, личный состав работников, квалификацию сотрудников. Особое внимание будет уделено знаниям правил безопасности поведения на воде, проведению инструктажей. Инвентарь, который используется, пройдет тщательный осмотр, будет проверена организация экскурсий, туристических походов, а также охрана детских лагерей.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Каникулы начались

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» в Карелии школьников из Москвы под руководством четырех вожатых вышли на воду на легких плавсредствах. Из-за шторма одна из лодок опрокинулась. В результате утонули в воде 14 подростков и один инструктор. По данному факту гибели детей заведено уголовное дело, которое для расследования передадут в центральный аппарат Следственного комитета России. Уже задержаны шесть подозреваемых. 20 июня в Москве и Карелии был объявлен траур.