Кишинёв, 21 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Турция выступает за открытие в Стамбуле официального представительства Гагаузии по аналогии с тем, которое в начале июня начало свою работу в Санкт-Петербурге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, об этом заявил на встрече в Анкаре с главой автономии Ириной Влах глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Флаг Гагаузии

«На прошлой неделе представительство Гагаузии было открыто в Санкт-Петербурге. Я думаю, что соответствующий проект должен быть реализован и в Стамбуле. Представительство будет способствовать увеличению числа инвесторов в Гагаузскую автономию. С турецкой стороны Гагаузии оказывается поддержка в сфере образования, а также в сфере развития телерадиокоммуниций. Эта практика будет продолжена», — сказал турецкий министр.

Стороны обсудили развитие гуманитарных и экономических контактов между «братскими народами». Чавушоглу положительно оценил динамику развития отношений между Турцией и Молдавией, подчеркнув, что с введением безвизового режима поток туристов между двумя странами существенно увеличился. Следующим этапом в повестке дня двух стран, по его словам, значится ратификация соглашения о свободной торговле.

Башкан Ирина Влах в свою очередь поблагодарила правительство Турции за «системную помощь, оказываемую народу Гагаузии». «Сегодня на повестке дня у нас остро стоит вопрос привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Турция на сегодняшний день является ведущим иностранным инвестором в регионе. И мы рассчитываем на создание новых предприятий с участием турецкого капитала», — сказала Влах.

Стороны также договорились о том, что между Гагаузской автономией и турецким городом Бурса будет подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

В рамках визита гагаузской делегации во главе с Ириной Влах в Турцию также запланированы встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, президентом государственного агентства по развитию ТИКА Сердаром Чамом, а также с представителями делового сообщества и выходцами из Гагаузии, постоянно проживающими в Анкаре.