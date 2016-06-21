Минск, 21 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Самолёты Су-27 и Су-34 Воздушно-космических сил России приняли участие в совместной с войсками ВВС и ПВО Белоруссии совместной командно-штабной тренировке по управлению авиацией и воинскими частями противовоздушной обороны, входящих в Единую региональную систему противовоздушной обороны Белоруссии и России. Об этом 21 июня проинформировала пресс-служба Минобороны постсоветской республики.

«Грачи прилетели», Алексей Саврасов (1871)

«Мероприятие является плановым и позволит повысить уровень подготовки руководящего состава ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации по управлению подчиненными соединениями и воинскими частями, а также слаженность совместных действий летных экипажей двух стран. В настоящее время продолжается второй этап тренировки, в котором участвует авиация ВВС и войск ПВО Белоруссии», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко отказался размещать в Белоруссии российскую военную авиабазу. При этом Лукашенко сделал вид, что не информирован о таких планах — несмотря на их обсуждение военными ведомствами на протяжении предыдущих лет. Позицию Администрации президента Белоруссии по данному вопросу озвучивали аффилированные с нею «политологи», привечаемые посольством РФ в Белоруссии.