Вологда, 21 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. На Вологодчине объединят два крупнейших учреждения академической науки — Институт социально-экономического развития территории РАН и Северо-западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства.

«Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки»

Решение об объединении двух научных учреждений было принято в 2014 году как один из проектов стартовавшей тогда реформы и реорганизации РАН. В прошлом году был определен механизм объединения учреждений на Вологодчине. Планируется, что создаваться Вологодский научный центр будет на базе ИСЭРТ РАН, на развитие которого из федерального бюджета за пять лет было выделено порядка 85 миллионов рублей. Что же касается Института лугопастбищного хозяйства, то он присоединится к ИСЭРТ на правах филиала. В сентябре 2015 года был подписан план мероприятий по реализации первого этапа реорганизации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ИСЭРТ РАН.

«Была разработана концепция программы развития Вологодского научного центра, которая была одобрена Федеральным агентством научных организаций. Затем все документы по возможному объединению были представлены в Правительство, свое мнение высказали не только РАН и ФАНО, но и министертство образования, министерство здравоохранения, другие заинтересованные ведомства. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания окончательного решения, которое остается за российским правительством. Если оно будет положительным, то будет утверждена уже не концепция программы развития, а сама программа, начнется процедура создания Центра, определения штатной численности и так далее», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM врио директора Института социально-экономического развития территории РАН Александра Шабунова.

Региональные власти рассчитывают, что процесс объединения научных организаций будет запущен в ближайшие месяцы, а сам центр начнет работу не позднее следующего года.

Предполагается, что научный центр расширит диапазон научных работ: как фундаментальных исследований, так и работ в интересах органов управления различного уровня и хозяйствующих субъектов. Речь идет об исследованиях, направленных на решение вопросов развития сельского хозяйства и экономической эффективности АПК, проблем пространственного и территориального планирования в РФ, развития территорий и многих других.

Объединение позволит со временем в три раза увеличить количество научных сотрудников, а, следовательно, и число исследовательских работ. К слову, в 2016 году в ИСЭРТ РАН ведется работа по 41 направлению научно-исследовательских работ.