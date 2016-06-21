Москва, 21 июня, 2016, 20:01 — ИА Регнум. «Новое кино Швеции» покажут в шестнадцати городах России. Сегодня фестиваль завершается в Москве и с 23 июня по 9 июля пройдёт в Казани, Нижнем Новгороде, Белгороде, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Перми, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске. В программу вошли 8 фильмов самых разных жанров, от трагикомедии о любви до криминального фарса.

Цитата из к/ф «Вторая жизнь Уве». реж Ханнес Хольм. 2015. Швеция

«С 23 июня фестиваль «Новое кино Швеции» отправляется в турне по России и пройдет в 16 городах. Для удобства ориентирования программа поделены на три категории: фильмы о легендах, в частности, документальная картина про Астрид Лингрен с эксклюзивными комментариями от ее близкого окружения, о молодежи — лихая комедия про юных панков от Лукаса Мудиссона «Мы — молодые!», и экранизации скандинавских бестселлеров, включая «Вторую жизнь Уве», которую посмотрел каждый шестой житель Швеции. Особо отметим приключенческую комедию «Столетний старик, который вылез в окно и исчез» — европейский аналог «Фореста Гампа», восхитивший Американскую киноакадемию работой гримеров в 2016 году», — рассказывает менеджер фестиваля «Новое кино Швеции» Наталья Гончарова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Столетний старик, который вылез в окно и исчез». реж Феликс Хернгрен. 2013. Швеция, Россия, Великобритания, Франция, Испания

В 2016 году киноискусству Швеци исполняется 120 лет. За это время кинематограф страны достиг немыслимых высот в экранном постижении человеческой психологии и подарил миру величайших деятелей искусства — актрису Ингрид Бергман и режиссера Ингмара Бергмана. Сегодня шведское кино продолжает развиваться и ассоциируется с такими современными знаменитостями, как например Дольф Лундгрен и Алисия Викандер.

Шведы поднимают в кино очень разные темы: семейные отношения, общественное устройство, политический драйв, исторические события… В программу показов «Недели кино» вошли в частности:

Цитата из к/ф «Астрид». реж Кристина Линдстрём. 2015. Швеция

«Вторая жизнь Уве» режиссёра Ханнеса Хольма — фирменная скандинавская трагикомедия о счастье социализации. Уве — ворчун и педант, на ежедневном обходе жилого квартала ведет себя придирчивей полицейского, доставляя немало головной боли не столь дисциплинированным соседям. Впрочем, его, если и не любят, то уважают. Все, кроме новых владельцев фабрики, где Уве отработал 43 года… Авторы картины не сомневаются в том, что человек по природе добр и благороден; бывают, конечно, исключения, но чтобы исправлять ошибки природы и существуют такие люди, как Уве — и хорошо, что им отпущена не одна жизнь. «Вторая жизнь Уве» была удостоена премии «Золотой жук» — приза зрительских симпатий и участвовала в программе Международного кинофестиваля в Гётеборге;

«Ингрид Бергман: Своими словами»Стига Бьёркмана — масштабный и откровенный портрет легенды мирового кино. 1928-й год. Маленькая Ингрид просит Бога о том, чтобы папа поскорее выздоровел. Увы, небеса остаются равнодушными к мольбам ребенка — 1929-й становится для Ингрид годом потерь — отца, тёти, дедушки, кузенов. Но никакие трудности не сломят Ингрид Бергман — будущую звезду и покорительницу Голливуда, всегда отличавшуюся бесстрашием и никогда не покорявшуюся судьбе. Закадровый текст Ингрид Бергман в картине читает обладательница премии «Оскар» — шведская актриса Алисия Викандер. Картина получила премию «Золотой глаз» на Каннском кинофестивале и была признана лучшим международным документальным фильмом на кинофестивале в Ванкувере;

Цитата из к/ф «Мы — лучшие!». реж Лукас Мудиссон. 2013. Дания, Швеция

«Столетний старик, который вылез в окно и исчез»Феликса Хернгрена — криминальный фарс и урок истории ХХ века с щедрой дозой черного юмора. После того, как подлая лисица растерзала рыжего кота Молотова — самое дорогое существо в жизни Алана Карлсона — старик попал в богадельню. Где впрочем не стал задерживаться — в день своего столетия он, как и было сказано, вылез в окно, но исчез только для назойливого персонала, отправившего на его поиски полицию. На самом деле старик вовсе не терялся… Картина завоевала призы зрительских симпатий на фестивалях в Чикаго, Флориде и Дурбане, а за виртуозный грим и причёски фильм был номинирован на премию «Оскар»;

«Мы — лучшие»Лукаса Мудиссона — фильм в стиле ретро о детстве, панк-роке и прочем озорстве. Стокгольм, 1982-й год. Панк мёртв — об этом знают даже школьницы, похожие на Барби. Или всё-таки жив? Две интересные чудачки 12-ти лет, неразлучные подруги Бобо и Клара, из духа противоречия сколачивают настоящий панк-бэнд: чтобы утереть нос высокомерным старшеклассникам из хард-рокового «Железного кулака» и доказать себе, что уже в 12 лет можно быть не просто маленькими девочками со смешными стрижками, но полноценными личностями. Картина участвовала в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля и завоевала гран-при на Международном фестивале в Токио;

Цитата из к/ф «Ингрид Бергман: своими словами». реж Стиг Бьёркман. 2015. Швеция

«Астрид» Кристины Линдстрём — фильм о гениальной Астрид Линдгрен. «Спокойствие, только спокойствие», «Пустяки, дело житейское», «С крыши звезды видны лучше, чем из окон, и можно только удивляться, что так мало людей живет на крышах»… Цитировать книги о Малыше и Карлсоне можно до бесконечности — это кладезь житейской мудрости и легкости, шедевр шведской писательницы Астрид Линдгрен, прожившей 94 года и ответственной за воспитание и взросление миллионов детей по всему миру. В создании документальной трилогии принимали участие люди из ближнего круга героини — дочь писательницы Карин Найман, личный секретарь Черстин Квинт, иллюстратор Марит Тёрквист.

«Неделя кино Швеции» продлится в городах России до 9 июля. Все фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами. Специальными гостями программы станут режиссер фильма «Вторая жизнь Уве» Ханнес Хольм и Стиг Бьёркман, автор картины «Ингрид Бергман: своими словами».