Москва, 21 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание Комиссии по подготовке программного документа Партии. На заседании обсуждалась программа «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму 18 сентября. Программный документ готовится, в том числе, с учетом предложений программных форумов партии, которые «Единая Россия» проводит в регионах РФ. А также в нее вошли предложения, которые звучали в ходе кампании предварительного голосования: обсуждались на дебатах и встречах участников по всей стране.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

В обсуждении приняли участие Председатель Центральной контрольной комиссии Партии «Единая Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, Председатель Национального антикоррупционного комитета, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, крупный российский предприниматель Вадим Дымов.

«Свой программный документ «Единая Россия» рассматривает как программу народного действия, и исключительно в этом формате сформированы все предложения, заявила в ходе обсуждения координатор Патриотической платформы «Единой России» Ирина Яровая.

«В рамках проведения предварительного голосования Партия постоянно вела диалог с людьми. Такой диалог является постоянной формой нашей работы. Поэтому такое взаимодействие, обратная связь формируют наши предложения на перспективу. Ключевые, приоритетные задачи развития страны обеспечиваются через политические решения, принимаемые парламентом. Конечно, фракция «Единая Россия» — опорная, фундаментальная точка в принятии таких решений», — подчеркнула Ирина Яровая.

По ее словам, Партия рассматривает перспективу развития страны как алгоритм конкретных, понятных действий, которые будут поддерживаться населением. Объединение общества — самый ключевой фактор того, насколько успешно будет страна развиваться дальше, подчеркнула она.

«Обсуждение нашей Предвыборной программы — наша открытость и честность в обозначении, в том числе, и проблем», — сказала парламентарий.

При этом она подчеркнула, что абсолютно незыблемым правилом для всех отраслей власти должен быть народный суверенитет.

«Это определение того, что только гражданам России принадлежит исключительное право по формированию власти и определению своей судьбы», — заключила Ирина Яровая.

Напомним, программный документ партии «Единая Россия» будет обсуждаться на дискуссионных площадках в первый день II этапа XV Съезда партии, 26 июня, и утвержден на пленарном заседании Съезда 27 июня.