Петрозаводск, 21 июня, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд арестовал директора детского лагеря «Парк-отел «Сямозеро» Елену Решетову в рамках уголовного дела по факту гибели детей на Сямозере 18 июня. Об этом сегодня, 21 июня, пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших в Карелии

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте Решетовой на два месяца, так как она вполне может скрыться от правоохранительных органов, будучи на свободе.

Защита Решетовой просила оставить её на свободе, но суд принял сторону следствия.

Напомним, Решетова подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Всего в рамках дела о гибели 14 детей в шторм на Сямозере задержаны шесть подозреваемых. Это директор ООО «Парк-отел «Сямозеро» Еленеа Решетова, её заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева, вожатый Валерий Круподерщиков, руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко. Круподерщикова суд арестовывать не стал.