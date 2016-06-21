Тирасполь, 21 июня, 2016, 19:11 — ИА Регнум. «После 1990 года на карте мира образовалось более 35 новых государств, большая часть из которых сегодня обладает широким международным признанием. В полном соответствии с мировыми стандартами фундаментальной основой суверенитета ряда таких стран стала воля народа, и именно такой сценарий является единственно приемлемым для Приднестровья», — заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью немецкому режиссеру-документалисту Штеффи Вурстеру, передает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Молдавской ССР

«Мы строим только реалистичные прогнозы, в отличие от наших молдавских коллег и некоторых международных партнеров, которые почему-то следуют утопической идее сохранения границ советской Молдавии (данной идее следуют, собственно, все остальные участники переговорного процесса, включая РФ — прим. ИА REGNUM)», — добавил приднестровский дипломат.

По его словам принципиальная позиция Приднестровья всегда заключалась в том, что урегулирование должно учитывать фактическую реальность, которая сложилась за эти годы, и основываться на мнении народа. «В рамках утопического сценария сохранения границ МССР мнение народа Приднестровья признавать отказываются. Но мы никогда не придем к устойчивому урегулированию, если не будем реализовывать принцип свободного волеизъявления людей, которые сами определили, по какому пути идти и как строить свою государственность», — подчеркнул глава МИД ПМР.

«Нужно признать: за 26 лет Приднестровье стало полноценным эффективно функционирующим государством», — заключил Виталий Игнатьев.

Штеффи Вурстер прибыл в Тирасполь для съемок художественно-документального фильма о миротворческой операции на Днестре «Пост № 6. Три стороны реки». Премьера фильма намечена на середину 2017 года.