Москва, 21 июня, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Биржевой курс евро впервые с декабря прошлого года опустился ниже отметки в 72 рубля. Об этом свидетельствуют сегодняшние данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

ИА REGNUM Евро

В ходе вечерних торгов на ММВБ 21 июня стоимость евро впервые в 2016 году опустилась ниже 72 рублей — до 71,9 рубля за евро. Это на 86,5 копеек ниже уровня закрытия торгов 20 июня. Потом евро немного отыграл и торгуется на отметке 72,1 рубля за евро.

Биржевые аналитики считают, что падение удешевление евросоюзной валюты связано с приближением налогового периода.

Доллар США также подешевел по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов. Сегодня за доллар США на ММВБ дают 63,8 рубля, что на 49,75 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.