Берлин, 21 июня, 2016, 19:01 — ИА Регнум. «Левая» партия (Die Linke) Германии пытается остановить военную кампанию «бундесвера» против «Исламского государства» (запрещена в России), передает Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Правительство ФРГ не хочет признать, что нарушает конституцию, и может создать прецедент для новых интервенций с участием немецкой армии, заявила лидер фракции Сара Вагенкнехт.

«Левые» считают антиконституционным использование «бундесвера» в Сирии, поскольку на этого отсутствует достаточный мандат. В настоящее время в операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) участвуют шесть истребителей «Торнадо», предоставляющих американской коалиции разведданные, и еще один самолет-заправщик.