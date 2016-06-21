Ижевск, 21 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Транспортные функции службы скорой помощи Удмуртии могут отдать на аутсорсинг. Такое предложение поступило в Минздрав республики от ряда инвесторов. Глава ведомства Алексей Чуршин заявил, что министерство рассматривает эту возможность, сообщает Udm-info.

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По словам Чуршина, на передачу транспортных услуг в настоящее время есть два претендента — АНО «Агентств инвестиций в соцсферу», которое предлагает одномоментно заменить весь медицинский автопарк и ижевское АО «Медавтотранс», которое «проходит процедуру финансового оздоровления».

«Мы будет проводить на конкурсной основе аукцион. Препятствовать никому не будем. Главное получить оптимальную услугу за минимальные средства», — заверил министр, добавив, что на сегодняшний день износ автомобилей «скорой помощи» в республике составляет около 73%.

Напомним, в мае текущего года глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что планируется заменить до конца года 100 автомобилей «скорой». При этом, необходимое количество требуемых замены машин составляет 130 единиц.

В настоящее время здравоохранение Удмуртии проходит через оптимизацию. В прошлом году оптимизационные мероприятия провели в 14 учреждениях здравоохранения республики, в текущем году в процесс будут вовлечены еще 18 медучреждений. В том числе, планируется слияние двух городских больниц Сарапула и станции скорой помощи. Аналогичным образом объединят городскую и районную больницы в Глазове. В Ижевске к больнице №6 присоединят поликлинику №4, а больницу №8 имени Однопозова объединят с городской поликлиникой №3. При этом, как отмечали эксперты ОНФ, оптимизация продолжается на фоне роста смертности в Удмуртии. Глава центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин в апреле текущего года планировал обратиться в Минздрав РФ с просьбой объяснить причины оптимизации медучреждений в республике.

Отметим, что Удмуртия не первый регион, задумавшийся о передаче транспортной составляющей службы «скорой помощи» в частные руки. В Приволжском федеральном округе пилотные проекты запускались в Чувашии, Марий Эл, Кировской области и Пермском крае. Победители тендера по передаче транспортного обслуживания СМП частным компаниям на 3 года не только осуществляют транспортировку пациентов, но и оснащение специальных машин скорой, а также — техническое обслуживание и содержание технического персонала. Не во всех субъектах этот опыт стал удачным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня пресс-секретарь Минздрава РФ Олег Сагалай сказал, что в министерстве не рассматривают планы по передаче частным фирмам функции оказания медицинской скорой помощи, однако рассматривают вопрос передачи на аутсорсинг перевозки врачей. «Такой опыт есть в целом ряде регионов. Он анализируется и обсуждается с экспертами. В случае, если он будет признан эффективным, соответствующая модель может быть предложена регионам для внедрения. Однако ни о каком директивном разгосударствлении не может быть и речи», — пояснили в Минздраве.

Однако многие эксперты опасаются, что транспортный аутсорсинг может получить развитие в виде дальнейшего разгосударствления медицинской службы. В частности, руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина считает, практика найма частных подрядчиков на бюджетные деньги показывает, в таких случаях мало того, что возникают новые коррупционные риски, но и объективно возникают дополнительные сложности в поддержании контроля, растет стоимость выполняемых работ.

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«Есть бригады, есть машины. Водитель занимается автомобилем, медицинская бригада занимается помощью. Они знают, что если их вызвали, они не должны уточнять, есть ли их машина или нет. Их вызвали командой. В случае, если мы обращаемся к частному перевозчику, у нас появляется новое, дополнительное звено. Это усложнение процедуры, которое, соответственно, приводит к риску сбоя», — полагает эксперт.