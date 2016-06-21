Донецк, 21 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Украина нарушит Минск-2, если Рада примет несогласованный с ДНР закон о местных выборах в республиках. Об этом сегодня, 21 июня, заявили полпреды ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин и Владислав Дейнего в специальном обращении к лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель, передает ИА REGNUM.

bundeskanzlerin.de Переговоры Порошенко и Меркель. Берлин, 1 февраля 2016 года

«Мы не признаем законы Украины, не согласованные с Донбассом, и, уж тем более, не станем проводить по ним выборы. Принятие не согласованного с Донбассом закона о местных выборах будет нарушением Минских соглашений», — говорится в обращении.

Представители ДНР и ЛНР уверены, что Украина имитирует выполнение Минских соглашений. При этом Пушилин и Дейнего призвали Киев согласовать с республиками закон о местных выборах в ДНР и ЛНР. «Украина, выдавая желаемое за действительное, хочет преподнести этот закон, как выполнение отдельных пунктов Комплекса мер… За полтора года мы представили массу вариантов проектов конституционных изменений и законопроекта о выборах, но реакции от украинской стороны как не было, так и нет. Только согласование всех позиций представителями Народных Республик, только полное и обоюдное выполнение всех пунктов Минских соглашений сможет привести к миру на Донбассе и Украине», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ДНР самостоятельно проведет местные выборы, если украинский парламент до 14 июля не примет «закон о выборах». «Дата принятия окончательного решения 14 июля этого года. Украина либо принимает закон, который нас устраивает, либо нет. Если она его не принимает, будем принимать решения о проведении местных выборов самостоятельно», — пообещал Захарченко. При этом глава ДНР выразил сомнения в том, что Рада успеет принять закон о местных выборах в ДНР.