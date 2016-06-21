Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. По аналогии с успешной программой реновации школ в Ленинградской области запустили программу реновации объектов здравоохранения. Привести уже существующие медицинские учреждения в соответствие с современными стандартами оказания медицинской помощи планируется за пять лет. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Областную клиническую больницу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Палата интенсивной терапии

«Мы в этом году только вкладываем миллиард, и в ближайшие пять лет планируем не менее миллиарда вкладывать именно на программу реновации больничных учреждений Ленинградской области. Мы планируем потратить даже не пять, а порядка семи миллиардов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что Ленобласть стала первым регионом России, где внедрили программу реновации школ, и эта инициатива нашла поддержку федеральных властей. По его словам, 47-й регион станет одним из первых субъектов РФ, который на свой вложенный в программу реновации школ рубль получит рубль федерального финансирования — в этом году из федерального бюджета будет выделено 600 млн рублей. Губернатор выразил надежду, что в случае удачной реализации программы реновации областных медучреждений, регион сможет рассчитывать на аналогичную поддержку федерального бюджета.

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Центральным звеном системы здравоохранения Ленобласти станет Областная клиническая больница в Санкт-Петербурге, где сегодня с рабочим визитом побывал губернатор. На капремонт и оснащение современным оборудованием этого медучреждения уже было выделено 250 млн рублей, еще порядка 150 млн рублей Александр Дрозденко пообещал выделить «вдогонку на решение основных задач».

Глава региона прошелся по отремонтированным помещениям больницы: отделению гинекологии и операционному блоку с 14-ю операционными, оборудованными по последнему слову техники. «Должны всю больницу в течение пяти лет привести к этому состоянию», — подчеркнул Дрозденко.

По его словам, реновация Областной больницы будет поделена на несколько этапов. В рамках первого этапа в 2017 году будут полностью отремонтированы и оснащены операционный блок и реанимация, куда везут наиболее тяжелобольных пациентов. Также изменится до неузнаваемости вестибюль больницы. «Понимаем, что, как и любое учреждение, больница начинается с вешалки — хотим полностью поменять входную группу, чтобы это были современные стойки, современное информационное обеспечение, современное оборудование, зона Wi-Fi, свободный доступ любого больного и врача в интернет, мультимедийные системы», — пояснил Дрозденко.

Второй и третий этапы — это поэтапное переоснащение всех отделений больницы с целью приведения к единому стандарту. Полностью завершить модернизацию главной больницы Ленобласти планируют через пять лет. «Областная клиническая больница должна быть специализированным, высокоэффективным, высокотехнологическим учреждением Ленинградской области. Чтобы сюда приезжали не аппендицит вырезать или грыжу, а чтобы сюда обращались наши жители с самыми тяжелыми случаями, — подчеркнул губернатор.

Напомним, в конце минувшего года на заседании областного правительства Александр Дрозденко отчитал главу комздрава за беспорядок в системе здравоохранения региона. В частности губернатор возмутился, что вместо сложных высокотехнологичных операций в Областной клинической больнице делают элементарные процедуры, которыми должны обеспечивать пациентов в местных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и амбулаториях.