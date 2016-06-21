Ханты-Мансийск, 21 июня, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске прошла серия одиночных пикетов против принятия законопроекта № 953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». Об этом сообщил представитель регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» Дмитрий Сурков корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Сурков Ханты-Мансийск Дом правительства

Акции состоялись у регионального офиса партии «Единая Россия», у здания аппарата губернатора ХМАО, возле телерадиокомпании «Югра» и у Дома правительства. По мнению активистов, предложенный законопроект предлагает изложить ст. 116 УК РФ таким образом, что сама по себе родственная связь фактически становится одним из признаков состава преступления, таким же, как хулиганство и экстремизм.

«На практике это будет означать, что любая ссора с близкими людьми — будь то супруг, супруга, ребенок переходного возраста или даже теща или свекровь волею судеб проживающая с вами в квартире — может запросто привести к тому, что из вас сделают уголовника и осудят не менее чем на 360-часовые обязательные работы, а то и вовсе дадут до 2-ух лет лишения свободы», — сообщил Дмитрий Сурков.

Напомним, что ранее одиночные пикеты против принятия федеральных законопроектов № 953 369−6 и № 953 398−6 прошли во многих городах России.

Вчера, 20 июня, одиночные пикеты прошли в Москве, Новосибирске, Самаре, Кургане, Оренбурге, Томске, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Саратове, Астрахани, Иркутске, Брянске, Ижевске, Ульяновске, Бердске, Владивостоке, Уфе, Новочеркасске, Красноярске, Новокузнецке, Тайге, Миассе, Калининграде, Омске, Кемерово, Рязани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Белгороде, Перми, Архангельске и Мурманске.

Сегодня, 21 июня, пикеты состоялись также в Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Самаре, Архангельске, Москве, Вологде, Новосибирске, Кирове, Саратове, Ижевске, Таганроге, Омске, Астрахани, Волгограде, Рязани, Санкт-Петербурге и Севастополе.