Москва, 21 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В рамках 38-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатрах столицы покажут специальную детскую программу. На площадках «Московского кино» с 24 по 30 июня будут демонстрироваться анимационные фильмы российских и иностранных производителей. Торжественное открытие состоится в кинотеатре «Космос» 24 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Небесный верблюд». реж. Юрий Фетинг. 2015. Россия Дружба

Репертуар программы составлен отборочной комиссией ММКФ. В показ вошли картины, присланные на основной конкурс фестиваля из Индии, Италии, Франции и Голландии, но не прошедшие отбор для основной программы, а также новейшее отечественное детское кино. Фильмы зрителям представят зарубежные и российские режиссёры.

В программе в частности будут представлены:

индийская картина «Игра в куклы» режиссера Кена Моханкумара — Саджад Кхан — из мусульманской семьи, переехавшей из Северной Карнатаки в деревеньку недалеко от Шраванабелаголы. Основное их занятие — изготовление кукол из глины. Саджад учится в бесплатной государственной школе и хочет вместе с друзьями пойти на фестиваль Ганеши. Но его друзья-индусы не горят желанием брать его с собой… Картину зрителям представит режиссёр;

итальянский фильм «Сказка о бесстрашном мальчике»Мишеля Фузильера — фильм основан на реальной истории Икбаля Масиха. Десятилетний Икбаль живет в деревне с мамой и братом. Как-то на рынке, где он пытается продать игрушки в надежде достать деньги на лекарство больному брату, Икбаль знакомится с Хакимом. Тот обещает помощь, в обмен предлагая работать на него на фабрике по производству ковров. Но вскоре Икбаль понимает, что его и остальных детей на фабрике безжалостно эксплуатируют… О фильме зрителям расскажет Мишель Фузильер;

картина производства Объединённых Арабских Эмиратов «Билал: Новое поколение героев»Кхуррама Х. Алави и Аймана Джамала — фильм представляет свою версию жизни Билала ибн Рабаха, одного из главных сподвижников пророка Мухаммеда. Тысячу лет назад мальчика, мечтающего стать великим воином, вместе с сестрой похищают и увозят далеко от дома. В мире, где царят алчность и несправедливость, Билал найдет мужество выступить против системы и изменить ее;

среди российских фильмов программы:

калмыцкая картина «Небесный верблюд»Юрия Фетинга — в основе сюжета — сказание о волшебном белом верблюжонке, который по калмыцким повериям спустился с небес, чтобы приносить удачу. Мировая премьера состоялась в феврале нынешнего года на 65-м Берлинском международном кинофестивале в секции Generation Kplus, фильм был номинирован на Хрустального медведя;

«Дневник мамы первоклассника» Андрея Силкина — события в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. Семья Васи — главного героя картины понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа, преодоление «препятствий»…;

«Опасные каникулы»Ольги Беляевой — Сережа — типичный городской мальчишка. Так же, как и его сверстники, он проводит свои летние каникулы, играя в компьютерные игры. Однажды он вместе со своими родителями приезжает на все лето в Крым. Здесь его ждут завораживающая природа, новые друзья, головокружительные приключения с далеко не детскими испытаниями и опасностями! Это детективная история, в которой дети помогают полиции раскрыть преступление…

Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Полет», «Космос» и «Молодежный». Все фильмы будут демонстрироваться бесплатно и без ограничений по возрасту. В кинотеатрах ждут всех желающих, при этом главными зрителями станут участники летних городских лагерей «Московская смена».

Ожидается, что за время фестиваля кино посмотрят более пяти тысяч человек, в том числе воспитанники детских домов и реабилитационных центров для детей-инвалидов.

В рамках программы также состоится серия мастер-классов от участников фестиваля, которые пройдут 25 июня в кинотеатре «Октябрь».