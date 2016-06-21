Всеволожск, Ленинградская область, 21 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В отношении 55-летнего мужчины, в загородном коттедже которого под Петербургом в начале июня было обнаружено пять детей, возбуждено пять уголовных дел по подозрению в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщило сегодня, 21 июня, Следственное управление СКР по Ленобласти.

Потенциальная жертва

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Георгия Томашевича, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, усыновив в 2010 году 8-летнего мальчика, мужчина в своем доме на территории Всеволожского района в течение нескольких лет неоднократно совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Однако известно об этом стало лишь недавно.

Во время проведения следственных действий в частном доме Томашевича были найдены еще пять малолетних детей. Собраны доказательства того, что и они стали жертвами сексуальных домогательств подозреваемого. Обнаруженные в коттедже дети в возрасте 15, 11 и 9 лет переданы органам опеки одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга.

«Уголовные дела соединены в одном производстве, обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.