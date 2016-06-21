Смоленск, 21 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Два пассажирских поезда, №10 Варшава — Москва и №25 Москва — Минск, задержаны из-за грозы в Смоленской области днем 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «РЖД».

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Как сообщили в «РЖД», около 13:20, при прохождении грозового фронта, на контактную сеть рухнуло дерево. В результате было прервано энергоснабжение на перегоне Дурово — Издешково — Семлево Смоленского региона Московской железной дороги.

В настоящее время восстановительные работы завершены, движение на участке возобновлено.

Между тем, по данным МЧС, новый атмосферный фронт пересечет регион в ночь на 22 июня. В области обещают дожди и понижение температуры — до +13…18 ночью и до +26 днем.