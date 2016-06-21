Афины , 21 июня, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В западной Греции полиция обнаружила семь мигрантов в грузовом автомобиле-рефрижераторе, перевозившем арбузы в Италию, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

Афганцев в возрасте от 15 до 17 лет остановили у западного греческого города Месолонгион после того, как сербский водитель грузовика услышал, как они стучали по стенам трейлера, и вызвал полицию.

Полиция сообщила, что афганцы попали в кузов машины с помощью контрабандистов, когда водитель остановился на перерыв.

Свыше 50 тысяч беженцев застряли в Греции после того, как в марте закрылся т.н. «балканский маршрут» в Евросоюз.