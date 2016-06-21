Владикавказ, 21 июня, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии больше становится долгожителей. В Ардонском районе республики проживает с дочерью и внучкой 111-летняя Вера Хозиева. Как сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM, пожилая женщина ведет активный образ жизни, помогает семье и помнит все важные исторические события в истории нашей страны.

Василий Перов. Старушка. 1874

Родилась долгожительница в Южной Осетии, в многодетной крестьянской семье. Родители рано приучили ее к труду, с малых лет помогала материи по хозяйству, ухаживала за младшими братьями и сестрами. Учиться в детстве не пришлось, хотя Вера Хозиева и обучена грамоте. После революции вместе с другими жителями села научилась писать и читать. Она хорошо запомнила массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в СССР.

«Детство было трудное, не раз мне приходилось испытывать голод и холод, видела разруху. Посла скот, старалась в меру своих сил помогать родителям. Работала в колхозе. Прошли годы, вышла замуж, родила восьмерых детей. Конечно же, нелегко было воспитывать их, особенно в годы Великой Отечественной войны, но выдержала все трудности. Помню всех руководителей нашей страны, большие и малые события в ее истории. У меня много внуков и правнуков. Проживаю с младшей дочерью и внучкой. Не чувствую себя обделенной, родные проявляют заботу. Я же помогаю воспитывать внучку», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Вера Хозиева.

В небольшом Рассветском сельском поселении долгожительницу все знают и уважают. Здесь она проживает уже не один десяток лет, но очень скучает по Южной Осетии, где родилась и выросла. Несмотря на возраст и болезни, не сидит на диване, предпочитает прогулки по двору, общается с соседями.

По российскому законодательству гражданам старше 80 лет автоматически удваивается размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, а также устанавливается компенсационная выплата по уходу. Как рассказала дочь Веры Хозиевой, ее мать получает по нынешним временам небольшую пенсию. В республиканском пенсионном ведомстве пояснили, что размер пенсии долгожительницы с соответствующей надбавкой составляет 11 тысяч рублей с учетом ее трудового стажа. Однако как многодетной матери пенсию могут пересчитать, и тогда она увеличится.

Отметим, что в целом по Северной Осетии наблюдается рост численности долгожителей. По словам представителя отделения Пенсионного фонда России по РСО-Алания Марины Канатовой, в настоящее время старейшим жителем региона является 116-летняя Александра Беликова, проживающая в Кировском районе.